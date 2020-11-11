Вводити локдаун зараз - означає знищення бізнесу і смерть українцям

Політичний експерт Михайло Чаплига в інтерв'ю "Politeka Online" розповів про те, що він думає про введення карантину вихідного дня і локдаун (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Чаплига вважає, що рішення ввести такий режим є неправильним, оскільки він зруйнує залишки малого бізнесу і доб'є країну остаточно.

"Це маячня сивої кобили! Карантин вихідного дня знищить ті залишки мікромалого бізнесу. Повний локдаун потрібно вводити на три тижні, так, в цьому логіка є. Але потрібно було гроші, які були у фонді коронавірусу, щоб вони ефективно використовувалися. Локдаун зараз - це смерть", - підкреслив політолог.

Він вважає, що якщо на території нашої країни вводити повний локдаун, то разом з цим необхідно вводити і режим НС. За його словами, для цього потрібно відправити це питання на голосування до Верховної Ради, а після цього державі – взяти на себе будь-які витрати.

"Якщо вони спробують ввести повний локдаун, то це призведе до бунту, причому, серйозного бунту. Причому він буде жорсткий і нещадний. Вводити карантин вихідного дня-це просто добити залишки політичної легітимності, і логіки в цьому немає ніякої", - попередив український політолог.

Михайло Чаплига також підкреслив, що в разі зупинки громадського транспорту, українські громадяни знову піднімуть бунт. На його думку, наша країна ніяк не може ввести повний локдаун.

"Хоча зараз потрібно було його на три тижні вводити. Робити, спочатку, тестування, через 2 тижні – тестування, і через ще тиждень-відкривати локдаун. Але для цього нам потрібно було проводити санепідрозслідування, у нас немає медичної бази. Ми вже в ж*пі", - стверджує експерт.

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