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Радник глави ОП Михайло Подоляк прокоментував реакцію оточення Петра Порошенка на хворобу Володимира Зеленського

Як передає Politeka.net, свою оцінку ситуації він дав на своїй сторінці в Facebook.

"Захворів Президент країни. У нього позитивний результат на вірус, який шокує сьогодні світ. Адекватні люди в будь-якій країні в цій ситуації або висловлюють підтримку, або просто мовчки і зі співчуттям до неї ставляться. Це обов'язково. Так влаштований світ, який нормальний", зазначив Подоляк.

За його словами, в соціальному сенсі, "оточенці Петра Олексійовича -це, як правило, строго безпринципні особини".

"Тільки "солодка компашка Порошенка", включаючи його огидних ботів ...ірюкова (Бірюкова - ред.) і ...ука починає відкрито радіти хворобі іншої людини", - вважає Подоляк.

Нагадаємо, Юрій Бірюков, український громадський діяч і радник Петра Порошенка зрадів новині про те, що Володимир Зеленський отримав позитивний тест на вірус.

"Ну хоч якісь приємні новини", - йдеться в пості Бірюкова.





Нагадаємо, 9 листопада президент отримав позитивний тест на китайський вірус. Глава держави почуває себе добре і продовжуватиме виконувати свої обов'язки в дистанційному режимі на самоізоляції.

Нагадаємо, що президент Української держави Володимир Зеленський терміновим чином скликав нараду РНБО щодо загрози нацбезпеці країни.

Як повідомляла Politeka, Володимир Зеленський терміново звернувся до Міністерства охорони здоров'я щодо недостовірності статистики коронавірусу.

Також Politeka писала, що президент Володимир Зеленський зажадав посилити покарання за порушення карантину в Україні.