Як пише Politeka.net, ЗСУ продовжує стояти на позиціях і захищати українські міста. Олексій Арестович дав зведення щодо поточної ситуації.
Як заявив спікекер, зараз йдуть бої під Харковом. ЗСУ підбила кілька танків противника і збила шостий літак.
"- Бої під Харковом з півночі.
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Незначний рух (передові Дозори, пару танків, БМП) від білоруського кордону на Житомирському напрямку, пробують і відходять.
Перешийок пройшли з Криму, намагаються розвернутися в бік Мелітополя.
Наші насипають від душі.)
Під Харковом строковики НГУ, вісімнадцятирічні солдати, підбили чотири танки, зупинили танкову атаку, тримають позиції.
Щастя-наші відбили атаку, спалили кілька танків.
Збитий шостий літак", - написав Арестович.
Також очевидці повідомляють, що бої за Харків тривають.