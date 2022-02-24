Росія пішла в атаку за кількома напрямками, але українські військові відбили атаки супротивників.

Як пише Politeka.net, ЗСУ продовжує стояти на позиціях і захищати українські міста. Олексій Арестович дав зведення щодо поточної ситуації.

Як заявив спікекер, зараз йдуть бої під Харковом. ЗСУ підбила кілька танків противника і збила шостий літак.

"- Бої під Харковом з півночі.

Незначний рух (передові Дозори, пару танків, БМП) від білоруського кордону на Житомирському напрямку, пробують і відходять.

Перешийок пройшли з Криму, намагаються розвернутися в бік Мелітополя.

Наші насипають від душі.)

Під Харковом строковики НГУ, вісімнадцятирічні солдати, підбили чотири танки, зупинили танкову атаку, тримають позиції.

Щастя-наші відбили атаку, спалили кілька танків.

Збитий шостий літак", - написав Арестович.

Також очевидці повідомляють, що бої за Харків тривають.