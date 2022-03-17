Сирійські найманці розглядають участь у війні на боці РФ як шанс подальшого дезертирства і нелегальної міграції в країни ЄС.

Як пише Politeka.net, з посиланням на дані віськової розвідки України, командування російської військової бази Хмеймім отримало вказівку щодня відправляти в Україну до 300 бойовиків. 15 березня, для участі в бойових діях проти України, з військової бази Хмеймім (САР) до Росії було відправлено 150 найманців.

За інформацією військової розвідки України, найближчим часом заплановано переміщення з Сирії в Росію і Білорусь озброєння, військової техніки та інших ресурсів для забезпечення російських окупаційних військ. Президент Сирії Башар аль-Асад пообіцяв надати Росії для війни в Україні 40 000 бойовиків.

Під час вербування найманцям обіцяють, що вони будуть виконувати виключно поліцейські функції з наведення порядків на окупованих територіях, тобто чисто поліцейські функції. Але останнім часом серед найманців почала поширюватися інформація про безпосередню участь у бойових діях проти української армії. Це значно знизило "бойовий дух" сирійців.

До того ж, нещодавно у військову базу Хмеймім з Росії прибуло понад 30 бойовиків, які отримали поранення в боях проти захисників України. Це негативно відбилося на морально-психологічному стані інших найманців і призвело до відмови частини з них брати участь у бойових діях. Серед сирійських бойовиків навіть були зафіксовані випадки самоповаги. Частина найманців розглядають відправку в Росію і Білорусь як шанс подальшого дезертирства і нелегальної міграції в країни ЄС.

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