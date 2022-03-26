Як пише Politeka.net, стало відомо, що в Нагірному Карабасі було введено воєнний стан, так як Азербайджан пішов у наступ, про що повідомив російський МЗС, А до цього вірменський. Глава РНБО Олексій Данилов вирішив прокоментувати поточну ситуацію. Про це повідомляє "Українська правда".

"Після того як Нагірний Карабах ввів воєнний стан у себе на території сьогодні, я можу сказати: там дійсно відбуваються події. "Байрактари" не тільки прасують орків на нашій території, вони відпрацювали в Нагірному Карабасі. І там Вірменія сьогодні звертається до РФ, щоб вона допомогла військами. Але вони звідти війська знімали і відправляли в нашу країну минулого тижня", - сказав Данилов.

Також секретар РНБО повідомив, що Японія оголосила про приналежність чотирьох островів Курильської гряди безпосередньо Японії і там дуже мало зараз російських військ. Не забув Данилов і про Грузію з Придністров'ям:

"Але якби і Придністров'я, і Грузія, і всі сьогодні займалися б поверненням своїх територій... більш того, Польща поки не на офіційному рівні вже виступила з претензіями на Калінінградську область".

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