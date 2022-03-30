Колони російської техніки зі спеціальними значками почали активно рухатися біля кордону з Україною з боку Білорусі.

Як пише Politeka.net, українці вже 35-ту добу захищають свою землю від російських окупаційних військ. За цей час захисникам вдалося не тільки зупинити повністю наступ, а й піти в контрнаступ за деякими напрямками. А вчора, 29 березня, російські представники заявили про відведення залишків військ з Чернігівського та київського напрямку.

А сьогодні, 30 березня, стали видні нові пересування російських військ. Колони їздили в Білорусі недалеко від кордону з Україною. На техніці були спеціальні значки "V".

"30 березня по території Білорусі неподалік від кордону з Україною продовжують рухатися колони російської військової техніки з відмітками "V", в тому числі переміщаються "Точки-У", БТРи, "Тигри", "Камази" і бензовози", - було написано в повідомленні "УП" в тг-каналі.

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