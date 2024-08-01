Щоб протестувальники змогли повалити корумпований уряд, Вашингтон та демократія Південної Америки мають протягнути їм руку допомоги.

У неділю венесуельці пішли на виборчі дільниці під час президентських виборів.

За даними уряду, Мадуро переміг, набравши 51% голосів, обійшовши головного суперника Едмундо Гонсалеса, який, ймовірно, набрав 44%.

Але є реальні проблеми з легітимністю виборів як з боку венесуельської громадськості, так і з боку багатьох урядів по всій півкулі та Європі. Екзит-підлоги показали, що опозиція має двозначну перевагу по всій країні.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США має «серйозні побоювання, що оголошені результати не відображають волю чи голосу венесуельського народу».

Навіть Луїс Інасіу Лула да Сілва, лівий президент Бразилії, який давно товаришує з венесуельським режимом, закликав до «неупередженої перевірки результатів».

Цього тижня пройшли широкомасштабні, масові вуличні протести, подібні до тих, що ледь не повалили Мадуро у 2015 році.

Народ Венесуели заслуговує не лише на чесні вибори, а й на можливість зупинити економічне та соціальне вільне падіння своєї країни. Венесуела — це трагічна історія багатої нафтою країни — має найбільші розвідані запаси у світі — яка пережила тривалий провал керівництва з того часу, як Чавес прийшов до влади в 1999 році.

Для США та інших демократій настав час повернутися до стратегії максимального тиску.

Це означає посилення санкцій щодо лідерів режиму та експорту нафти; оприлюднення будь-яких доказів вкрадених голосів (включаючи розсекречення даних американської розвідки, якщо це необхідно); заохочення опозиції до продовження ненасильницьких вуличних протестів, використовуючи уроки кольорових революцій, які скинули корумповані уряди в Європі та Азії; та нарощування підтримки в Організації американських держав для покарання Мадуро.

Вашингтон також має працювати індивідуально з країнами, які бажають координувати кампанію тиску, такими як Аргентина та Канада.

Зрештою, США мають забезпечити Мадуро та його високопоставленій команді можливість виїзду — можливо, в осьенди на Кубі чи дачі в Росії.

Джерело: bloomberg .

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