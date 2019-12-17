Російська співачка Лоліта Мілявська постала в новому стильному образі і опублікувала відповідне фото

Зірка з'явилася в короткому червоному платті-піджаку, пише Рoliteka.net. Артистка опублікувала відповідний знімок у своєму Instagram.

Завдяки вбранню були видні рівні довгі ніжки зірки. Образ завершували прикраси і туфлі-човники.

"Всім всього хорошого в похмуру зиму! Вибирайте все яскраве і сонечко підтягнеться) 🩱👠⛑ Не звертайте уваги на те, «що скажуть люди»☝! «Княгиня Марія Олексіївна» завжди вставить свої 5 копійок 😂 Пам'ятайте цитата з Класика?) Вперед 😘🙌❤", - написала Лоліта.

Всього за 10 хвилин пос артистки зібрав майже 10 тисяч лайків та багато коментарів.

"Красуня ❤️❤️", "Яка гарненька🤗Лоллочка Богиня👏👏👏Молодець👍", "Лола ви супер!!!💫", "Лоліта Ви 🔥🔥", "Червоний-це на все 💯 ваш колір!🔥", "Шикарно просто немає слів🔥🔥🔥🔥🔥", "Сьогодні бачила Вас у сні❤️", "Хороша!!!!🌹🌹🌹", "Ого ) ви бомба", "Вауууу!!! Шикарно виглядаєш, Лола!!! 🤤😍🌺", "Красуня !!!!!", "Розкішна жінка 🔥😍 А які ноги 😍🔥😍🔥😍🔥😍🔥😍🔥😍", "Як завжди, Лолочка шикарна😍👍так тримати!!!🌹🌹", "Вау👍👏", "Красуня", "Дуже добре сіла сукні 👍", "Ви приголомшлива і така справжня ❤", "Які у Вас приголомшливо красиві ноги", "Лоліта, ти супер!❤️", "Ваууууууу❤️", "Моя улюблена бомба Лола😍😍🤤🤤", "Лола, ти просто запальничка 🔥. Хоч зараз в пуанти 😂😂", "Як ви схудли", "Супер 👍","Ого, просто бомба", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, нещодавно фанати Лоліти Мілявської знайшли архівне відео і розмістили його в Instagram.

На кадрах український артист Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки спілкується з журналістами, як раптом чує вигук: "Я хочу тебе, Віро!"

Як виявилося, поруч була присутня Лоліта. Артистка зі своєю фірмовою зіркою на голові запросила Лоліту до себе зі словами: "Іди сюди, моя хорошенька, дисидентка теж".

Раніше ми писали, що Лоліта знову опинилася в центрі уваги через свої висловлювання щодо Криму.

У розмові з журналістами, співачка заявила про те, що заїжджала в Крим з боку Росії, оскільки має громадянство РФ.

Нагадаємо, що скандальна Лоліта зізналася Вєрці Сердючці в інтимному бажання: "Я хочу тебе...".

Як повідомляла Politeka, що Лоліта відповіла росіянам, чий Крим: "коли я туди приїжджаю...".

Також Politeka писала, що Лоліта в одному рушник показала своє "жіноче русло": пікантне відео облетіло мережу.