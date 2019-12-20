Відомий український продюсер Олексій Потапенко засвітився з колишньою і заінтригував шанувальників

Як повідомляє Politeka, знімок чоловік опублікував в Instagram.

«Іринка з Днем Твого Народження! Будь щаслива», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що привітання Потап супроводжував чорно-білим знімком, на якому він сидить спиною до «колишній». Це стало причиною їдких коментарів з боку користувачів.

«Я тебе вітаю, але я до тебе спиною. Дуже приємно», «А фото за краще ні??? Ато як то жопкай сидіти до людини як то не пристойно», «Огидно привітав...мабуть залишкова образа у мужика...привітати треба -але ,не впорався...підсвідомість не обдурити», «Шикарна пара!», «Дуже красива пара», «Одним фото все сказано», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, Наталія Горова поділилася фото з матір'ю Іриною і братом Андрієм. Наталю в свій час удочерив український репер Потап, який був одружений на Ірині

Дівчина часто ділиться фото, на яких вона постає в стильних образах. Цей раз не став винятком. На знімку Наталія з'явилася в ніжному незвичайного крою плаття з глибоким декольте. Поруч з нею - мати в довгій сукні з довгим розрізом, що відкриває струнку ніжку. Між своїми рідними встав брат Наталі - в костюмі темно-синього кольору.

Виявляється сім'я побувала на премії "M1 Music Awards 2019", яка пройшла днями.

"Андрій, ти ростеш не по днях, а по годинах. Наступного року будеш вище нас 😭😍 Я щаслива бути частиною такої масштабної Премії @m1_musicawards !!!! Підготовка починається завжди заздалегідь, це величезний труд і важко перелічити скільки все робиться для того, щоб все було ідеально", - підписала фото автор посту.

Нагадаємо, дочка Потапа приголомшила сміливим чином на високих підборах

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