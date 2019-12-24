48-річна російська телеведуча Лера Кудрявцева днями перенесла серйозну операцію через розрив грудного імпланта

Як передає Politeka.net, ми вирішили показати знімки знаменитості до страшної біди, що її наздогнала. Пишногруда красуня ще недавно була абсолютно щасливою, тим більше що в серпні цього року вона стала мамою вдруге, незважаючи на свій вік. Зірка народила доньку від хокеїста Ігоря Макарова, який молодше її на 17 років. Пара перебуває у шлюбі вже 5 років.

Так, Лера 23 грудня опублікувала знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала свою руку в бинтах - підготовлену для крапельниці. Шанувальники Кудрявцевої не на жарт занепокоїлися про стан її здоров'я. Найгірші припущення підтвердилися - зірка, дійсно, знаходиться в лікарні і перенесла небезпечну операцію. Лера написала в соцмережі, що розповість подробиці про подію, якщо 200 чоловік під її фото зізнаються, що у них імпланти в грудях. Так як фоловери дуже сильно переймалися за телеведучу, то необхідна кількість відповідей швидко набралася і вже через годину після першого поста Кудрявцева зробила другий, в якому розповіла всі деталі.

Виявилося, 15 років тому вона в одній з московських, нібито перевірених, з хорошою репутацією, клінік, зробила собі операцію по збільшенню грудей. Лікар їй тоді сказав, що термін гарантії - довічний - і "хоч танком дави" нічого з імплантами не трапиться. Однак недавно з'ясувалося, що вже років 5-6 як один з них лопнув, і весь це час силікон виливався "куди тільки можна".

Лера зробила пост, щоб застерегти жінок бути дуже обережними в цьому питанні і з усією відповідальністю ставитися до вибору клініки і до проведення щорічних медичних оглядів після.

Коментуючі підтримали знаменитість, в тому числі і її зоряні фоловери. Зокрема, чоловік співачки Алли Пугачової, комік Максим Галкін, похвалив Леру за мужність та щирість.

"Лера, здоров'я тобі! Який ти молодець, що знайшла в собі мужність розказати свою історію, це може вберегти і застерегти багатьох!", - написав Галкін.

Також здоров'я Лері побажав її екс-коханець Сергій Лазарєв.

Нагадаємо, телеведучу застукали за несподіваними розвагами: "Попросила ще...".

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