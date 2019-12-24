Відома українська співачка Надія Мейхер-Грановська, колишня "ВІА Гра", похвалилася відвертою сукнею

На знімку Надія стала в пікантній позі і спустила сукню на плечах. Фото вийшло досить спекотним. Якщо придивитися, то можна побачити на сукню вірші Мейхер. Навколо співачки знаходяться старовинні декорацие. Можна розглянути люстру, яка нагадує горіння свічки, а також старе крісло. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Раніше ми повідомляли, що соковита Мейхер розстебнула блузку і засвітила найпотаємніші місця.

Надя в цей раз здалася в класичному костюмі і близькі. Вона закрила очі і вигнула трохи тіло, що додало фото особливої пікантності.

"Хто сьогодні залишив осад в душі твоїй, Ангеле мій? Ким заповнені твої думки? Випиваючи До дна сокровенне, Ти радієш. Зі швидкістю світла почую запах твоєї любові. Це ти змушуєш моє серце битися. Це ти моїм почуттям надав значення, Моєму житті— сенс.", - написала Мейхер під фото.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під знімком:

"Ви тут така сексуальна і спокуслива, у мене навіть годинник встали, я б з вами всі зими перезимував. У вас незвичайний талант - талант бути сексуальною! Продовжуйте в тому ж дусі і побільше таких фоток!!!", "Вау", "Шикарний образ", "Чарівна", "Красуня! Богиня!", "Ніжна пристрасть".

Повідомлялося, що спокуслива Мейхер показала свою гідність в прозорій сукні.

Відома українська співачка Надія Мейхер, яка була учасницею групи "ВІА Гра", поділилася новим жарким фото.

Надія в цей раз розташувалася на ліжку. Вона показала всю свою красу в прозорій сукні. Образ доповнила капелюшок і туфлі на високому каблуці. Фото вийшло спокусливим і сонячним.

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