Російська балерина Анастасія Волочкова опублікувала фото в Instagram, на якому зображена з двома чоловіками

Артистка позувала біля стіни з картинами в світлих штанах, футболці і в унтах, що вже стали звичними, пише Рoliteka.net. Макіяж артистки - яскравий, з акцентом на очі з пишними віями. Анастасія тримала букет троянд і посміхалася.

З боків від зірки стояли двоє чоловіків у костюмах.

Як виявилася, Анастасія провела благодійний спектакль "Балерина в задзеркаллі цирку" в Істрі. Про це зірка повідомила в пості.

Крім зазначеного фото Волочкова розмістила знімки з дітьми, які одягнені в балетні костюми.

"Дуже приємні були білі троянди з нагоди мого благодійного спектаклю "Балерина в задзеркаллі цирку" в Істрі...🙏 Так відрадно, що цей наш спільний соціальний проект об'єднав ще й губернаторську програму "Активне довголіття".🙏 ", - написала Анастасія.

За 12 годин пост Волочкової зібрав понад 4500 лайків та багато коментарів.

" 🤦‍♂️ НАСТЯ ЗНІМИ УНТИ!", "Чому Настя зелені троянди весь час називає білими😕", "Не забудь взяти з собою на острови ці волохаті чудовиська! З міні бікіні і в шпагаті вони будуть особливо вдало виглядати! Давай Настюха, ми чекаємо😎👏", "Що так мало троянд?", "👏🏻Талановита, красива, відома, успішна, Анастасія❤️", "В Ступіно дитячий звітний концерт, в Істрі соціальний проект для пенсіонерів, соромлюся запитати, що в Зеленограді?🤔 може бути шанувальниці пояснять при чому тут прима, крім освоєння бюджету в кінці року?", "Молодець Анастасія ! Всім довгожителям приклад!", "Відмінний погляд Управлінців м. Істри..в програмі і довголіття і юність..", "Дуже гарна жінка! !! І успішна! Добра і любові Вам!" "Ну, правда, зніміть унти,!", "А яке відношення Ви маєте до активного довголіття??.. Час настав?.. Або нюх на гроші ніколи на підводив?..🧐🧐", "Бабуся в окулярах вище Анастасії", "Настя вже в програмі Активне довголіття! 🤣🤣🤣", "Яка молодець! Весь час у русі,роботі,проектах!", - написали користувачі мережі.

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