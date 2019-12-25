Солістка популярного музичного колективу ВІА Гра Еріка Герцег показалася в напівпрозорому вбранні

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram групи. Так на новому опублікованому фото артистка буквально "рве на собі одяг" - кадр зі зйомок кліпу на пісню "Просто мені по серцю" здивував багатьох шанувальників гарячого тріо.

Еріка впала на коліна на підлогу, при цьому співачка мотає голою, її волосся розпатлане, а вираз обличчя приймає навіть дещо "мученицький" вигляд.

Артиска на кадрі трохи засвітила стегна, в білосніжному напівпрозорому вбранні - туніці, накидці або халаті - виконавиця виглядала дуже ефектно.

Шанувальники пишуть, що нинішній склад групи один з найкращих, а солістка Герцег - просто втылення "жіночності та краси".

Раніше на опублікованих кадрах молоді стрункі і на будь-який чоловічий смак красуні з ВІА Гра кокетували на камеру. Вбрання у дівчат – кричущі, якщо не сказати більше. На кожній з них кожані вироби, добротно «посипані» різноманітними ланцюгами і металевими кільцями.

Більш того, дівчата, швидше за все, як і в житті, так і на фотокартках за всім спостерігають "звисока" – гордовиті погляди, спрямовані прямо в об'єктив камери надають опублікованим знімкам ще більшої пікантності.

Крім чорних шкір-шат, дівчата розпустили волосся і наділи панчохи або колготи в мікро-сітку, чим вигідно підкреслили свої стрункі ніжки. Не обійшлося на нових знімках і без демострації грудей і інших жіночих принад – але, безумовно, не прямої, а опосередкованої. Місцями відверті наряди притискали принади молодих красунь занадто щільно…

Шанувальники від такої «порції» краси і артистизму просто в захваті:

«Красуні»

«Любимки»

«Кішечки, як завжди стильно і се*сі)»

«Образи приголомшливі»

«Красуні, розумниці очаровашки і мілашки»

«Образи приголомшливі»

Нагадаємо, Меладзе похвалився фото з дружиною і нарвався на критику.

Як повідомляла Politeka, Меладзе розігнав ВІА Гру, залишилася тільки одна.

Також Politeka писала, що Брежнєва у відвертому вбранні стривожила заявою.