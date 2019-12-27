Російська балерина Анастасія Волочкова знову представила на огляд свій фірмовий шпагат

Зірка позувала в лазні в рожевому капелюшку, пише Рoliteka.net. Балерина розставила ноги, щоб продемонструвати свій шпагат. По всій видимості, артистка одягла міні-бікіні, але все ж прикрила інтимні місця віниками.

Розпарена Волочкова без сорому похвалилася фігурою і своїм умінням.

В пості зірка розповіла, що до банного мистецтва паріння її привчив батько, коли Насті виповнилося 13 років.

Також на шпагат Волочкова сіла не відразу, а після довгих років тренувань.

"Зараз цей мій шпагат хвилює дуже багатьох. Для того, щоб шпагат був таким струнким, для початку необхідно своє тіло привести у відповідність. Багато фізично працювати і знайти силу волі не жерти..👍", - відкрила секрет Анастасія.

В кінці зірка розповіла, що це фото збере найбільше лайків, ніж знімки її виступів.

"Багатьом з вас шпагат мій цікавіше моїх досягнень. Насолоджуйтеся😂 Все для вас, дорогі.😂 Легкого вам пара, а мені-хорошої репетиції перед завтрашньою благодійною виставою в Зеленограді.💃", - завершила Анастасія.

Тільки за 11 хвилин пост балерини зібрав майже 1000 лайків та багато коментарів.

"А якщо без віника, то❤️❤️❤️буде набагато більше😍💯%", "так тіло не любить тягнутися і робити шпагат задоволення, яке мільярдерові не під силу , миле фото", "Баня типу фотостудія....в ній тільки фотаться....ніколи не бачила в ній пара...", "Як здорово,жити таким насиченим життям... Коли у тебе все є... Заздрю по доброму...", "Як рак зварили 😱", "Прибери це", "Супер шпагат", "Іноді здається ваші пости, пише кличко, а редагує робот вертер.... А шпагат ваш-чудовий!!!🔥🔥🔥Розбурхує!!!!👏👏👏👏👍👍👍🎉🎊🎉🎊🔥🎄🎄🎄", "Блін!!так якщо будите в бані шпагати робити !!одним місце що небудь захопіть😂😂ви ж там гола сидите😂😂остарожна!!мікроби😂😂😂", "Шпагат це саме велике досягнення Волочкової! Насолоджуйтесь, люди!", "Богиня краси! 💋👍❤️😍🔥", "...Шпагати, звичайно, добре, але якось вульгарно виглядає.😱", - написали користувачі мережі.

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