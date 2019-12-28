Артистка Інна Білоконь, що грає маму Вєрки Сердючки, поділилася забавним знімком, зробленим в домашній обстановці
Як передає Politeka.net, Білоконь виклала знімок у своєму мікроблозі в Instagram. У кадрі вона разом з подругою. Очевидно, жінки приємно проводять час, відзначаючи Католицьке Різдво. Білокінь у шапці Діда Мороза і зі смішними очками на обличчі кривляється на камеру. Не відстає від неї і подружка.
"Тьотя Мотя і її інтелігентна подруга вітає Всіх зі святом!!!!!🍾🍾🍾🍾", - підписала фото артистка.
Коментуючим знімок явно сподобався:
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"Оригінальні дівчата😂😂😂"
"це круто мати гумор такого рівня і таких друзів) ❤️"
"Мати моя жінка 😂😉"
"БомбаРакета!🧨👌 Дякую! Зв святами! 🔥"
"Ось же гумористки !!!!🤣 Спасибі і з Святом !!!"
Раніше ми повідомляли, Білоконь похвалилася у соцмережі фото свого домашнього улубленця. Милий песик відразу ж закохав у себе тисячі фоловерів артистки. Інна зафіксувала руденьку собачку породи шпіц на прогулянці. Тварина сидить на зеленій траві і дивиться в кадр, висолопивши язика.
Фанати мами Сердючки прийшли в захват від її улюбленця: "Улибака", "Яка краса!:)", "Ах ! Яка симпатюля !", "Ну, дуже мила собачка!!! Інна, ви даруєте радість людям своїми собачками!".
Також ми писали, Андрій Данилко та Інна Білоконь здивували спільним знімком, позуючи на майдані у густому-густому тумані.
Обидва артиста перебували в своїх образах: Сердючки та її мами. Фото вийшло вельми забавне. Шанувальники не утрималися від коментарів:
«Їжачок в Тумані»
«Туман і дві красуні»
«Стояти як засватані 😂»
«Ось здавалося б, стоять дві людини в тумані. Але блін, чому так смішно?))»
Крім того, нещодавно мама Сердючки епатувала публіку у Європі. Білоконь станцювала посеред вулиці в Мілані, чим здивувала народ в окрузі.
«Дурепа в Мілані🤪🤪🤪», — підписала ролик Білоконь.
Нагадаємо, мама Сердючки показала, як розважається у Києві
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