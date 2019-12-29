У Мережі обговорюють кліп Єгора Кріда, де він знявся в інтимній сцені з Христиною Асмус

Як передає Politeka.net актриса і співак у кліпі на композицію "Love is" зіграли закоханих. (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

Єгор Крід виконав роль школяра-ботаніка, а його кохану зіграла актриса Христина Асмус. За сюжетом, герої усамітнилися в порожньому коридорі навчального закладу і майже поцілувалися.

Такий поворот подій у кліпі викликав бурхливу реакцію користувачів мережі.

В коментарях дісталося не тільки Асмус, але і її чоловікові - Гаріку Харламову.

"А чого христинка в одязі я не зрозумів?)", "Харламов: що робити якщо твою дружину клеять як жуйку?", "До останнього чекав, що камера повернеться, а там Харламов в якійсь ролі буде)", "Асмус всі крутять", " Асмус в 2019 у всі тяжкі пішла", " Аххахахаха, Харламов це вже побачив?", "Я думав знову покажуть як Христинку опускають тепер в роздягальні", - писали в коментарях під відео.







Раніше ми повідомляли, що російська актриса Христина Асмус різко відповіла хейтерам, які вирішили зацькувати її за еротичну сцену у фільмі.

Зокрема, на своїй сторінці в Instagram актриса розмістила гнівний пост, в якому розповіла про те, як їм з чоловіком не дають спокою після відвертої сцени артистки у фільмі «Текст».

Асмус впевнена, що всі ці кпини — справа рук не окремих людей, а цілого сайту, де хейтеры збираються великими групами та розробляють різні плани.

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