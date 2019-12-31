Цей рік став особливо щасливим для деяких зірок, адже вони стали батьками

Поповнення в цьому році сталося у українських і зарубіжних знаменитостей. Давайте згадаємо, хто ж став щасливим батьком у 2019 році, пише Рoliteka.net.

Отже, співак Сергій Бабкін і його дружина втретє стали татом і мамою. У них народився син - Єлисей.

Ще однією українською зіркою, яка пізнала материнство вже вдруге в цьому році була колишня солістка "Віа Гри" Санта Дімопулос. Співачка народила своєму чоловікові, бізнесменові Ігорю Кучеренку.

Також мамою стала актриса, відома за роллю в серіалі "Кріпостна", Ганна Сагайдачна. Вона довго приховувала вагітність від чоловіка Євгена Третяка.

У лютому стала мамою сценаристка і режисер Оксана Байрак. Подробиці про те, як протікала вагітність, зірка приховує.

Український психолог Наталія Холоденко народила дочку на початку березня. Вона назвала дівчинку Вів'єн.

Гімнастка Лілія Подкопаєва стала мамою, народивши від бізнесмена Ігоря Дубинського. Це перша спільна дитина пари.

В кінці цього року народила заслужена артистка України Наталка Карпа. Жінка стала мамою вперше у 38 років.

Зарубіжні зірки також стали батьками.

Найяскравішою подією в світі, звичайно, ж стало народження первістка у британського принца Гаррі та його дружини Меган Маркл.

Також дружина актора Венсана Касселя, Тіна Кунаки, народила йому дочку.

47-річний співак Рікі Мартін і 35-річний Джван Йосеф завели четверту дитину, як і пара Кім Кардашян і Каньє Уест.

Крім того, щасливими батьками стали Річард Гір і Алехандра Сільва, Кіра Найтлі і Джеймс Райтон та інші зірки.

У Росії репер Тіматі і його кохана, Анастасія Решетова, стали батьками. П'яту дитину народила актриса Марія Порошина.

До речі, актор Костянтин Хабенський в третій раз став батьком.

Співак Сергій Лазарєв також став батьком вдруге. Дівчинку йому виносила сурогатна мати.

Нагадаємо, дружина українського співака Сергія Бабкіна, актриса Сніжана, опублікувала пікантне фото в своєму Instagram.

На знімку дівчина постала оголеной. До того ж на фото Сніжана перебувала в цікавому становищі - вагітності.

Нагадаємо, Бабкін став батьком в четвертий раз.

Як повідомляла Politeka, вагітна дружина Бабкіна розбурхала мережа відвертою фотосесією.

Також Politeka писала, що вагітна дружина Бабкіна показала, як колись вінчалась.