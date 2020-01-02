Чоловік Наташі Корольової Сергій Глушко привітав прихильників з Новим роком і розповів про свої проблеми з гардеробом

Як повідомляє Politeka, відомий російський бодібілдер і танцюрист записав новорічне відеозвернення до своїх підписників (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). Він розповів про те, що готується до вистави, і привітав усіх з початком нового року.

«Я радий вітати вас у 2020 році! Ура! Всі, хто пережив вдало це свято – вітаю! Зараз приходимо до тями...І ще раз з Новим роком», - Тарзан звернувся до шанувальників.

Він також розповів про те, чому не носить шорти. За словами артиста, його про це запитують часто. Глушко відповів на хвилююче багатьох шанувальників питання, продемонструвавши свою футболку. На ній зображена карикатура, на якій у чоловіка прямо з шорт звисає його «гідність». За словами Тарзана, цю футболку йому подарувала теща.

Шанувальники в коментарях до посту артиста вітають з Новим роком і засипають його святковими побажаннями.

Раніше 49-річний бодібілдер і танцюрист Сергій Глушко, чоловік російської співачки Наташі Корольової, показав, як робить зарядку в костюмі Діда Мороза.

Артист поділився відео в своєму мікроблозі в Instagram. Глушко, відомий під сценічним псевдонімом Тарзан, любить епатувати публіку і, природно, просто присідати зі штангою - для нього було б надто буденно. Тому зірка вирішила зробити це в костюмі казкового новорічного персонажа, надягнутому на практично голе тіло, не рахуючи, звичайно, трусів.

"Всім привіт, я - 2020-й, збираюся йти по планеті великими впевненими кроками. І щоб це зробити, потрібно мати сильні ноги. Отже, новорічний присед...", - говорить в кадрі артист, а потім безцеремонно задер "халат" і показав не тільки м'язи на ногах.

"Фізкультпривітання від Діда Мороза!", - підписав ролик Тарзан.

Коментують не змогли стримати свого захвату, правда, деякі зазначили, що Глушко вже застарий для таких трюків.

Нагадаємо, напівголий Тарзан затиснув молоду красуню прямо перед камерами: "Як Корольова це терпить?".

Як повідомляла Politeka, роздягненого Тарзана зняли в самий непристойний момент, кадри вакханалії.

Також Politeka писала, що безсоромний чоловік Корольової показав, що ховає під костюмом Діда Мороза: "Усім би такого...".