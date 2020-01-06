Зірка "Квартал 95" Марта Адамчук опублікувала фото чарівному образі

Артистка з'явилася в красивому, трохи обтягуючому, платті з глибоким декольте, пише Рoliteka.net.

Красуня виглядала чудово в світлій сукні з блискітками. Образ завершувала акуратний тоненький ланцюжок з кулоном і сережки. Макіяж був зроблений з акцентом на яскраві губи. Марта дивилась у камеру і широко посміхалася.

Дівчина позувала біля новорічної ялинки поруч з м'якою іграшкою.

В пості зірка "Квартал 95" розповіла, що у її подруги день народження і попросила всіх бажаючих привітати.

За годину пост Марти зібрав понад 200 лайків і один вітальний коментар.

Нагадаємо, нещодавно Марта постала в Instagram в красивій, відвертій сукні, яка підкреслила її вигини. Дівчина трохи відігнулася, щоб продемонструвати стегно. Плаття на тонких бретелях ідеально підійшло їй.

Образ завершували манікюр, красива зачіска і ледь помітні сережки. Марта виглядала чудово, і, незважаючи на те, що фото опубліковано в чорно-білих тонах, помітна її яскрава зовнішність.

Раніше ми писали, що Марта Адамчук показала новий образ у блискучому вбранні.

В цей раз актриса вибрала блискуче довге плаття для образу. Відзначимо, що в ньому дуже пристойне декольте.

Марта сіла на спинку крісла, поруч лежить телефон, а сама Адамчук посміхається. На фоні можна помітити інших людей.

"Мої прекрасні 45 тисяч. Спасибі вам", - написала знаменитість під фото, подякувавши таким чином підписникам, яких вже зібралося 45 тисяч.

Раніше повідомлялося, що Марта Адамчук не перестає дивувати своїх шанувальників новими знімками зі свого життя. На цей раз вона показала новий яскравий знімок на своїй сторінці в Instagram.

Дівчина завжди підкреслює свою фігуру на ефектних, часто, студійних знімках. Цей раз не став винятком новий відвертий знімок — вийшов стильним і привертає увагу. Екс-учасниця проекту «Голос країни» і співачка на шоу «Танці з зірками» Марта Адамчук відображена в розкішній вечірній сукні, яка оголює її спину.

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