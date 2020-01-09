Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями

Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала на відео і фото, як розважалася на відпочинку, пише Politeka.

Як відомо, Леся поїхала до родичів, щоб відзначити Різдво всією родиною. Леся з численними родичами заспівала для бабусі вітальну пісню, а також побажала довгих років життя. Після Никитюк показала, в якому вигляді з'явилася перед сім'єю.

Сьогодні ж зірка з'явилася в милому і природному вигляді. Так, Никитюк опублікувала новий кадр, на якому вона позує в автомобілі. Телезірка сфотографувала себе сама, висунувшись у вікно машини.

"Back to Kyiv. Траса Хмельницький – Київ вже майже суперська… навіть ніде кліп на пісню "Ями" знімати", – пише Леся під новим фото.

Проте фанати в коментарях не погодилися з тим, що дороги хороші, і запропонували телеведучої проїхатися по своїх населених пунктах.

До цього Никитюк вирушила на відпочинок до сім'ї і прикрасила ялинку. Вона розповіла, що в цьому році віддала перевагу живим лісовим красуням, правда, зібраним з гілок. Після в розділі Сторі Леся показала ці самі ялинки в двох варіантах – маленьку й велику.

На основній сторінці в Instagram Никитюк також показала парочку новорічних знімків, на яких продемонструвала, як розважається зі своїм домашнім улюбленцем Рафчиком.

Леся з яскравим макіяжем і зачіскою позувала біля каміна і прикрашеної ялинки. На провідній – рожевий пухнастий затишний светр і чорні джинсові легінси.

Нагадаємо, Никитюк влаштувала перед дівчатами гарячі танці.

Як повідомляла Politeka, Никитюк похвалилася апетитними формами: «позаздрить навіть Кардашьян».

Також Politeka писала, що Никитюк вразила яскравим відео з молоденьким жеребцем