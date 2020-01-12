Приховати його не вдалося навіть гримом

Популярна російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка зараз бореться з раком, показала дивний шрам на шиї

Про це повідомляє Politeka з посиланням на інтерв'ю зірки журналістці Марії Конте.

Так, під час спілкування Заворотнюк з журналісткою, на шиї зірки помітний дивний шрам.

«Багато звернули увагу на відео, зроблене в квітні на відкриття ювелірного салону в Єревані. На шиї актриси помітили дивний шрам, який, за словами лікарів, залишається після біопсії загрудинний сайтів», - стверджують журналісти.

Як повідомлялося раніше, з'явилася інформація, що зірка серіалу "Моя прекрасна няня" Заворотнюк вже не знаходиться в реабілітаційній клініці в Москві, де вона проходила відновлення останні кілька місяців. У російських ЗМІ, посилаючись на власні джерела, стверджують, що актрису виписали. Підтвердженням цього може бути той факт, що біля медзакладу перестали чергувати папараці.

"Лікарі відправили додому хвору актрису, так як не бачать сенсу в лікуванні. Вона приречена", – пише видання "Новини 7 днів на тиждень". Також з'явилася інформація, що, можливо, Анастасія готується пройти курс експериментального лікування в США.

Хоча раніше ми повідомляли, що Заворотнюк відмовилася від "чудо-вакцини", яку робили в свій час актрисі Жанні Фріске. Заради цієї вакцини Анастасії довелося б покинути Росію і відправитися в Америку, але зірка прийняла рішення залишитися на батьківщині.

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