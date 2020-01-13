Анастасія Волочкова знаходиться на відпочинку і робить кожен день по кілька постів в Instagram

Російська балерина не втомлюється хвалитися тим, як проводить час, пише Рoliteka.net.

На одному з недавніх знімків Анастасія продемонструвала струнку фігуру, стоячи в купальнику у воді. Зірка стояла спиною до фотографа, від чого можна було помітити досить відверті плавки-бікіні, що складаються всього з трьох смужок.

Артистка відвернулася, щоб помилуватися заходом сонця. Вона витончено витягла руки до неба. Примітно, що волосся Насті мокре після купання.

В пості Волочкова розповіла, що насолоджується заслуженим відпочинком. Вона ніжиться в море любові, змінює вілли і радіє життю.

"Я завжди дивлюся вперед, не звертаючи уваги на заздрість і злість неповноцінних людей.😊 А все, що про мене пишуть, складають, придумують, засуджують, говорять і інсінуірують - чує тільки моя попа.😉 Красива струнка і підтягнута😉💃", - написала балерина.

За годину пост зірки зібрав понад 2000 лайків та багато коментарів.

"...Може це ви зла і заздрісна. Не одна публічна і більш успішна людина не пише пости про якусь злість і заздрість", "А волосся як гарно лягли на плечі , фантастика 🙌🙌🙌😂", "Дивуюся Настиній здібності заперечувати очевидне і складати небилиці. А ще ображати людей", "Силует 😍", "Красиво !", "Вона як ікона 🔥цветая", "помолімося 🙌🙌🙌😂", "ну є-мойо не чого не видно", "Так ось звідки пішов вислів-"**па з вухами"..", "Немає у тебе попи , одна інсинуація", "Респект і уважуха волочкова наймудріша з шоу бізнесу ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Талія де?? Не допомагає підніжний корм😂", "Якщо чує тільки попа, чому кожен пост про нас, заздрісних, злих і неповноцінних?", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анастасія Волочкова забилася глибше в джунглі і насолоджується, як вона сама зізналася, відсутністю людей.

За її словами, вона віддає перевагу віллам. Їй подобається самотність.

Балерина позувала в різних локаціях і вбраннях. На ній або коротенькі легкі туніки, або купальник. Але на всіх фото неможливо не помітити, червоний відтінок шкіри Насті.

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