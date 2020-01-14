Дружина принца Гаррі Меган Маркл не брала участь у сімейній раді, скликаній 13 січня з ініціативи королеви Єлизавети II

Про це повідомляє Evening Standard з посиланням на джерело, близьке до королівського двору.

Спочатку передбачалося, що Маркл, що знаходиться в Канаді, візьме участь у сімейній раді по телефону. Однак, за словами джерела, принц Гаррі і його дружина визнали, що «в цьому немає необхідності».

Сімейний рада відбулася 13 січня в королівському маєтку Сандрингем. Як пише The Daily Mail, перед загальними зборами принц Гаррі близько двох годин розмовляв наодинці зі своєю бабусею-королевою.

Після ради королева Єлизавета II зробив заяву. Вона зазначила, що «повністю підтримує бажання Гаррі і Меган почати нове життя».

«Сьогодні моя сім'я конструктивно обговорила майбутнє мого онука і його сім'ї. Ми повністю підтримуємо бажання Гаррі і Меган жити новим життям. Ми хотіли б, щоб вони залишалися повноправними членами королівської сім'ї, але поважаємо і розуміємо їх бажання жити незалежним життям, залишаючись при цьому цінною частиною моєї сім'ї», - йдеться в повідомленні.

При цьому королева Єлизавета уточнила, що «Гаррі і Меган ясно дали зрозуміти, що вони не хочуть залежати від державних коштів в своїй новій життя».

«Тому ми вирішили, що буде перехідний період, протягом якого герцоги будуть проводити час у Канаді та Великобританії», - підкреслила вона.

Як повідомлялося раніше, Меган Маркл і принц Гаррі підготували сюрприз королівської сім'ї.

Британські ЗМІ пишуть, що Маркл і Гаррі планують взяти участь в телевізійному інтерв'ю Tell-all US, в якому вони хочуть розповісти свою "історію".

Наголошується, що це може обернутися катастрофою для королівської сім'ї. Команда піарників, яку Меган Маркл найняла в США, вже контактує з деякими великими мережами у Штатах і знаменитої Опрою Вінфрі.

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

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