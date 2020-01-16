Артистка вирішила "не морочитися" з приводу свого зовнішнього вигляду на відпочинку

Екс-солістка ВІА Гра Альбіна Джанабаєва показала, як відпочиває з сім'єю

Чи був з відомою російською артисткою на відпочинку її не менш відомий коханий Валерій Меладзе - невідомо, але свою дитину і домашнього улюбленця співачка на фото засвітила. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram співачки.

Цього разу Альбіна Джанабаєва вирушила в справжню зимову казку. Погляду прихильників постали засніжені простори північного заходу Європи - вона побувала у Фінляндії. Пізніше - виконавиця засвітилася в Москві, і все так само без макіяжу:

"Додала кольору похмурого вівторка і рада)))), а знаєте чому? Деякі перехожі посміхалися, і це здорово! Всім посмішок і тепла 💓💓💓", - пише співачка.

Так на нових кадрах Джанабаєва позує в яскравій куртці і посміхається, раніше - артистка також посміхалася на камеру, катаючись на упряжці з собаками, а ще раніше - показала, як їй затишно і тепло біля новорічної ялинки, каміна і з домашнім улюбленцем - песиком на руках.

У всіх випадках струнка співачка не хвилювалася з приводу виходів без косметики, а, схоже, просто отримувала задоволення від того, що відбувається. Але не всім її шанувальникам її така "простота" подобається.

Раніше, артистка продемонструвала свою любов до відомого артиста на очах у здивованої публіки.

Подружжя виступили на відомому російському шоу Івана Урганта і завели публіку до безперервних аплодисментів.

Так між чоловіком і жінкою відчувається, що називається, іскра - крім іншого у виступі, Валерій Меладзе схопив Альбіну Джанабаєву за руку, а та хотіла було притулитися до коханого, але стрималася і не зробила цього так яскраво виражено, як, ймовірно, хотіла.

На опублікованих кадрах артистка красується в комбінезоні чорного кольору зі скромним, але декольте, Валерій - в костюмі.

Під час виступу вони і це видно - дуже намагалися сподобатися публіці, і, ймовірно бажали продемонстувати з допомогою своєї творчості всю глибину почуттів один до одного.

Нагадаємо, Меладзе похвалився фото з дружиною і нарвався на критику.

Як повідомляла Politeka, Меладзе розігнав ВІА Гру, залишилася тільки одна.

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