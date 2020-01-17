Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна показала, як до неї приходить полегшення

На знімку Машу знімають трохи зверху. Вона в цей момент змінює взуття, можна припустити, що знімає злощасні підбори. Єфросиніна в цей раз позувала в чорному платті з блискітками і відкритими плечима. Телеведуча сидить на стільці і посміхається після того, як зняла підбори. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Що ви знаєте про полегшення?", - написала Маша під фото.

Фанати почали активно коментувати знімок:

"Класні черевики", "В десяточку", "Полегшення, після двох днів на підборах на свого весілля. Зараз не збагну, як це можливо", "Можна і не те подумати", "Яка ви класна, Машенька", "Маша, ви красуня", "так, знайоме почуття", "Маша, ви вже в Одесі. Ви тільки приїхали з відпочинку і на наступний день в літак? Де черпаєте сили і волю для перельоту", "Це того варте. Маша, ви були прекрасні, як завжди! Ви прикрасили наш кінофестиваль".

Раніше ми повідомляли, що відома українська телеведуча Маша Єфросиніна показалася на публіці в легкому вбранні, що дозволило шанувальникам побачити і оцінити деякі достоїнства її фігури.

Так на свіжих опублікованих Машею кадрах буквально відчувається теплий, якщо не сказати - жаркий літній бриз. Українська знаменитість постала перед об'єктивом в стильній пляжної накидці або халаті з "хижим" принтом, її чарівну головоньку прикрасила капелюх з широкими полями, а також хустку - без взуття, усміхнена і стильною сонцеза Маша виглядала просто супер.

Шанувальники поспішили "поніжити" знаменитість в компліментах, пишуть, що відпочинок їй на користь, вона "свіжа", "прекрасне", велика модниця і взагалі "розумниця на заздрість усім ворогам".

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