Відома українська співачка Ірина Білик вирішила поговорити про любов і показала нове ніжне фото

На знімку Ірина позує крупним планом у рожевому светрі та розпущеним волоссям. Білик склала руки разом і взялася за горло светри. Співачка відвела погляд трохи вбік від камери, прибав кадру особливої загадковості. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Любов - це божий дар або покарання?", - написала Ірина під знімком.

Фанати встигли поставити за кілька годин п'ять тисяч лайків. Користувачі активно почали обговорювати задану тему співачкою і хвалися її зовнішність:

"Сама ніжна і красива", "Покарання", "На принцесу тут схожі", "Поки метелики в животі - дар. А потім буває, що ворогу не побажаєш", "Від занадто різних факторів залежить. На жаль", "Дуже ніжна і чарівна", "Все починається з любові", "Красуня наша", "Божий Дар - не кожен здатний любити", "Очей не відвести, прекрасна".

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Ірина Білик поділилася спільним фото з сином.

На фото Ірина сидить на стільці в чорному одязі і дивиться в камеру. Білик в цей раз показалася з розпущеним волоссям. Кадр фотограф вирішив зробити чорно-білим, таким чином надавши антуражу знімку. Поруч на підлозі знаходиться син Гліб. Він також зосередив свій погляд на об'єктив. Видно, що на підлозі лежить тканина, на якій і розмістився спадкоємець Білик.

Фанати почали активно обговорювати знімок:

"Чарівні", "Красиві", "Красуня-матуся і супер-синуля！Всього Вам самого найкращого", "Все клас,але я б сынулю на стільчик посадила,а сама б поруч на пів села", "Син на батька дуже схожий", "Який чудовий хлопчик. Красень".

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