29-річна українська телеведуча Олена-Крістіна Лебідь, показала, як розважалася зі своїм нареченим, екс-віце-приемьером Павлом Розенком, на Кубі
Як передає Politeka.net, дівчина виклала в своєму мікроблозі в Instagram кілька знімків з відпочинку за кордоном. Руда бестія не соромиться прявляти на публіці почуття до нареченого. На одному з кадрів вона стрибнула йому на спину прямо на вулиці. Судячи з щасливим виразом обличчя Розенка, його все влаштовувало.
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На іншому кадрі Олена-Крістіна розбурхала шанувальників, "мацаючи" оригінально виконаний пам'ятник. Дівчина доторкнулася долонею до "п'ятою точки" одного з фрагментів статуї. При цьому ведуча, судячи з її усмішки, сама прийшла в захват від такого безумства.
"Ще трохи Куби🥰🌊🏖 І загадка: хто відгадає - лайк 👍 і підписка ❇️ ЩО НА ФОТО 5?😘😘😘", - підписала кадри українська зірка.
До речі, щодо загадки, це вона про фото нижче.
Коментуючі почали вгадувати, що ж це за "монстр". Більшість зійшлися на тому, що це старовинна поштова скринька.
"Це поштова скринька )) очевидно ж 🤗🤗🤗"
"Банкомат🤣"
"Всі фотки дуже яскраві 👍😊"
"Тростиночка наша😍"
"На фото 5 - вуста Правди. Засунеш туди долоню і тебе опитують. За легендою, якщо ти збрешеш, уста зімкнутися, відрізавши шматок руки"
Раніше ми повідомляли, Олена-Крістіна епатувала публіку, показавши свої принади в коротенькій сукні. Вона задерла ногу, ніби збираючись вздертися на Розенка. Той, на диво, просто стояв і посміхався, не помічаючи витівки нареченої.
"Які круті фотки! красунчики", "Відразу згадала фільм Брудні танці: Гаванські ночі, а в клубі там не були? Вони дуже круто танцюють", "Які ж ви милі. Відпочиваєте ви, а я радію)", "Ого, аж прям замотивировали туди злітати, дуже хочу тепер", - писали в коментарях.
Також ми розповідали, телеведуча похвалилася стрункою фігурою в бікіні леопардового кольору. Вона позувала лежачи, піднявши руки з камерою вгору.
Нагадаємо, молода коханка Розенко вразила фігурою в леопардовому бікіні
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