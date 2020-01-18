Прийомна дочка українського продюсера Потапа Натіля Горова показала ідеальне тіло під час відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.
Так, Горова вирішила подражнити ЗМІ та підписників «шок-контентом», виставивши напоказ при цьому ідеальне тіло.
«Дочка Горової – хлопець? Чому в неї вуса? Дочка Горової вагітна? Вона засвітила кругленький животик?», - йдеться в повідомленні.
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Крім того, дівчина також пожартувала над нібито неідеальними формами.
«Не все так ідеально. Нерівності на тілі 22-річної дівчини», - підкреслюється на знімку.
Уточнимо, що знімок залишився без коментарів – його Горова викинула в Сторіс.
Як повідомлялося раніше, Наталія Горова, прийомна дочка українського продюсера Потапа, зняла одяг заради жаркого фото.
Після своїх роздумів з приводу жіночої фігури та ваги в мережі, Горова вирішила насолоджуватися своїми формами на відпочинку. Так, вона повністю роздяглася і стала навпроти дзеркала, поставивши телефон біля раковини навпаки келиха алкогольного напою.
Так, опуклий келих ніби доповнює атмосферу фото, адже тіло зоряної дочки помітно згинається в районі талії.
Також Горова опублікувала кілька фото з сином Потапа, Андрієм. Вона його весь час змушує фотографувати її. На одному з кадрів діти Горовий і Потапенко обнімаються і всіляко показують свої дружні теплі стосунки.
«Ловимо промінчики сонечка і морського бризу крайніх днів», – розповіла Горова в рожевому свитшоте з героями серіалу «Друзі» на грудях.
Нагадаємо, дочка Потапа приголомшила сміливим чином на високих підборах
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