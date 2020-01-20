Принц Гаррі вперше прокоментував їх з Меган Маркл рішення покинути королівську сім'ю

Заяву з цього приводу він зробив 19 січня на вечері для представників благодійної організації Sentebale в Лондоні. Відео з виступу незабаром з'явилося в офіційному акаунті принца Гаррі і Меган Маркл в Instagram. (Щоб посметреть - проскролльте вниз)

"Перш ніж я почну, повинен сказати, що можу тільки уявляти, що ви, можливо, чули або, ймовірно, читали протягом останніх декількох тижнів... Отже, я хочу, щоб ви почули від мене правду настільки, наскільки я можу донести її – не як принц або герцог, а як Гаррі, той самий чоловік, за дорослішанням якого багато хто з вас спостерігали останні 35 років", – почав своє звернення Гаррі.

Він підкреслив, що разом з Меган вони намагалися робити все, щоб в честю служити країні.

"Британія – це мій дім і місце, яке я люблю. Я знаю, що ви впізнали мене досить добре за всі ці роки, щоб повірити: жінка, яку я вибрав в якості своєї дружини, дотримується тих же цінностей, що і я. Ми обидва робили все можливе, щоб підняти прапор і з гордістю виконувати наші обов'язки в цій країні. Після одруження ми з Меган були схвильовані. Ми сподівалися і були тут, щоб служити", – каже Гаррі.

Однак, за його словами, титули стали для них великим випробуванням.

Принц Гаррі відзначив, що хотів би продовжити служити королеві, Співдружності націй і своїм військовим асоціаціям, не отримуючи при цьому бюджетних коштів.

"На жаль, це виявилося неможливо", - заявив він.

Принц Гаррі додав, що це рішення було для неї дуже важким, але іншого виходу не було.

"З цих причин у мене викликає велику печаль, що все це закінчується подібним чином. Мені дуже сумно, що це сталося. Рішення відступити, яке я прийняв заради дружини і себе, не було легковажним. Цьому передували довгі місяці переговорів. Я знаю, що не завжди робив усе, як треба, але іншого виходу не було", – додав принц.

Нагадаємо, бунт дорого обійшовся Меган Маркл і принцу Гаррі: позбавили не тільки королівських титулів.

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