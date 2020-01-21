Щодо сканадалу з заявою принца Гаррі та його дружини Меган Маркл про відмову від статусу членів британської королівської сім'ї та позбавлення герцогів всіх титулів і привілеїв пов'язаних з цим, з'являються все нові і нові подробиці спроб Гаррі і Меган влаштувати своє життя за океаном

Так пару годин тому принца Гаррі помітили в аеропорті. Про це з'являються публікації в різних соцмережах, про подію пишуть практично всі західні ЗМІ, зокрема, кадри публікує " The Independent ".

Відомо, що дружина Гаррі Меган Маркл перебуває в Канаді з 10 січня, а у вівторок, 21 січня в аеропорті Квебека було помічено і самого онука Єлизавети II. Відомо, також, що Меган полетіла до Канади майже лдразу після того, як пара оголосила, що хоче залишити обов'язки членів монаршої родини Великобританії.

Гаррі зійшов з трапа літака ще під покровом ночі, він, певно, помітив, що його знімають фотографи, які буквально взяли в облогу місце прибуття знаменитості. Гаррі поїхав до сина Арчі і дружини на світлому позашляховику, в оточенні пари охоронців, одягнений принц був просто – в шапці, спортивній куртці, штанях.

Напередодні принц вперше прокоментував своє непросте рішення: далося непросто, але зробив це заради близьких людей.

Раніше ми писали, що дружини принців Уільяма і Гаррі не розмовляли між собою приблизно півроку. Спілкування припинилося після того, як Меган і Гаррі пішли з сімейного чату Whatsapp.

Меган Маркл і Кейт Міддлтон бачили разом під час фінального матчу турніру Уїмблдону. Герцогиня Кембриджська постійно нахилялася до Сасекської, щоб підтримати розмову. При цьому було помітно, що Маркл налаштована не дуже дружелюбно.

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

Як повідомляла Politeka, принц Гаррі і Меган Маркл приголомшили рішенням, королева в люті.

Також Politeka писала, що Меган Маркл приголомшила зовнішнім виглядом після тривалої відпустки.