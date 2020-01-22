Гумористичний дует Володимира Данильця і Володимира Мойсеєнка "Кролики" оскандалилсь виступами на росТБ. Тепер їм закритий шлях на українську сцену

Новина про те, що на концерти "Кроликів" в містах України не куплено жодного квитка і шоу скасовуються, викликало справжній переполох в мережі, передає Politeka.net. Українці називають артистів "зрадниками" і "запроданцами", а також хвалять самі себе, мовляв, молодці, "спрацювали сплаченно" - так і з іншими любителями Росії потрібно вчинити.

"Зрадники"

"Браво, українці! Я вас люблю! Всі гімноїди, що зрадили Україну і поїхали до Москви під час війни - повинні харчуватися на Росії! Нєхй шастати!"

"Отак і з іншими треба...якщо на них не ходити то вони і пхатися сюди не будуть!"

"Запроданці. Скоро таке буде з недобоксерами."

"Кому потрібен цей мотлох? І безкоштовно не пішла б."

"Зі смаком в українців все в порядку, бо квитки та не купуються..."

"Експлуатували совковий шовіністичний образ «тупих провінційних х...лов». Радий, що українці більше не слухають це лайно."

Відзначимо, "Кролики" повинні були гастролювати по країні в лютому. Переполох в мережі почався після того, як з'явилася інформація про скасування концерту в Броварах. Місцеві жителі бачили афіші на будинках, і ще в понеділок, 20 січня, на сайті "Карабас" можна було придбати квитки. Але вже до вечора того ж дня кнопка "купити" змінилася на "продано". А в театральних касах Броварів розповіли, що концерт скасовано.

Комік-дует "Кролики" зародився ще у 1987 році. У 2019 році після багаторічної паузи Данилець і Моїсеєнко вирішили повернутися на батьківщину, однак українська публіка виявилася холодною.

Нагадаємо артисти перестали виступати в Україні після зриву їх концерту в Трускавці в 2016 році. Тоді ж на сайті президента України з'явилася петиція про позбавлення "Кроликів" Володимира Данильця і Володимира Моїсеєнка звань "Народний артист України".

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