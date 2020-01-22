Зоряний "Холостяк" Микита Добринін показав спільне фото зі своєю нареченою Дариною Квитковой без одягу на тлі водоспаду

На знімку Микита і Дарина позують зовсім без одягу. Пара прикрилася листочками в потрібних місцях, щоб не показати головні інтимні місця. Але зате можна оцінити подкачанное тіло зоряного "Холостяка". На тлі можна побачити водоймище, а за ним водоспад. Фото вийшло дуже інтимним і захоплюючим. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під знімком:

"Микита, не словом, а ділом!", "Адам і Єва", "просто Нереально. Coolest фото", "Дуже незвично", "Так ось як виглядали Адам і Єва", "Боже, як гарно".

Раніше ми повідомляли, що знаменита пара «Холостяка» Микити Добриніна і Дар'ї Квитковой вже почала готуватися до весілля, адже нещодавно головний холостяк країни зробив пропозицію руки і серця своїй коханій. 21-річна дівчина в мережі поділилася першими деталями весілля.

«Якщо чесно, я ще трохи в шоці і не можу повірити, що тепер я в статусі нареченої. Дякуємо кожному за теплі слова. Нехай наша сімейне життя проходить з такою ж легкістю, з якою ти піднімаєш мою широку кісточку», – наголосила Квітко в мережі під фото, де Добринін тримає її на руках.

Повідомлялося, що самий гарячий холостяк України розбурхав відвертим фото.

Телеведучий Микита Добринін - герой останнього українського "Холостяка" - вирішив покрасуватися практично "в чому мати народила".

Відомий український телеведучий вирішив показати річний знімок на початку зими.

«Хочеться, щоб це літо тривало вічно.

Хоча... Скучив за вами, друзі. А попереду ще вибір подарунків, заходи, мої новорічні гастролі.

Чекаю вже Новий рік 🎄, як і ви», - пише Микита під опублікованими фото.

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