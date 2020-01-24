Співачка, зірка "Кварталу 95" Марта Адамчук постала в спокусливому образі

Артистка вирішила надіти досить відверту сукню з великим вирізом на спині, пише Рoliteka.net. Українська знаменитість позувала в красивій локації ресторану.

Чорний наряд був настільки довгим, що його шлейф опинився на асфальті. Масивні сережки торкалися до плечей.

Марта стояла боком до фотогрофу, щоб продемонструвати гарні вигини і голу спинку.

Легкий макіяж і зачіска, з волоссям набік зробили образ ідеальним.

"Спасибі за фото @maydanenko", - підписала знімок Адамчук.

За 11 годин пост зібрав майже 500 лайків і трохи коментарів.

"❤️❤️❤️❤️❤️", "Ви прекрасні ❤️", "Класно 🔥", "Вам таке говорять ??? 😯😯 Пффф ... Та ви шикарна !!!!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Марта Адамчук опублікувала яскраве фото в красивому платті. Наряд підкреслив форми артистки - осину талію, пишні стегна і груди.

Проста зачіска у формі пучка, трохи макіяжу з акцентом на губи і широка посмішка - в цьому знімку все ідеально.

Позаду Марти можна помітити підсвічування, зроблене у формі зірки.

Адамчук вирішила ніяк не підписувати фото, поставивши лише кілька смайликів.

Раніше ми писали, що Марта позувала з білим рушником на голові, відкривши губи. Дівчина доторкнулася пальцями до рушника, щоб додати фото ефектності.

Артистка дала насолодитися своєю натуральною красою, подивившись трохи чи не чорними очима в об'єктив. Користувачі мережі завалили її комплименатми.

Нагадаємо також, що Марта Адамчук позувала на дивані, при цьому перед нею стояв журнальний столик і ще два крісла.

Одне плече Адамчук оголила для фото і можна побачити, що артистка зовсім забула про білизну.

Раніше ми писали, що Марта вибрала довгу сукню. Відзначимо, що в ній дуже пристойне декольте.

Марта сіла на спинку крісла, поруч лежить телефон, а сама Адамчук посміхається. На фоні можна помітити інших людей. У пості артистка подякувала підписників, яких вже набралося 45 тисяч.

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