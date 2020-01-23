Леся Никитюк показала, як займається спортом з подругою

Відома українська ведуча любить показувати своїм шанувальникам, як проводить день. Часом вона робить це в найдрібніших деталях і постить в Instagram все, що з нею відбувалося за день. Зазвичай, такі короткі відео з'являються в розділі Сторіс.

Цей раз не став винятком. Як повідомляє Politeka Никитюк вирішила показати своїм фоловерам, як підтримує своє тіло в тонусі. Так, ведуча поділилася відео, на яких вона з подругою займаються в спортзалі.

На відео Леся займається на тренажері. Ведуча одягнена в милу чорну сукню в спортивному стилі з короткою спідницею, що оголює її стрункі ноги. Ведуча з властивим їй гумором кривляється на камеру, демонструє млосні пози і розповідає про те, як займається спортом.

На жаль, шанувальники ведучої ніяк не змогли відреагувати на нову публікацію, адже в розділі Сторіс відсутня можливість коментувати.

Відзначимо, що раніше Никитюк показала серію фото, зроблених під час розваг на відпочинку. Яскравими кадрами зірка ділиться з шанувальниками досить часто і цей раз не став винятком.

В цей раз щаслива Леся похвалилася новим і природним чином. По завершенню відпустки Леся повернулася до Києва, звідки одразу почала ділитися кадрами в Сторіс. Як з'ясувалося, ведуча вже відвідала салон краси і показала себе без макіяжу під час процедур.

До речі, днем раніше зіркова телеведуча показала, як вирушила в українські Карпати, і підкорювала гірськолижний курорт Буковель. На нових фото, які показала Леся, вона з'явилася в природному вигляді і похвалившись смачною трапезою. Причому не однією, а цілою серією. Леся вирішила розповісти про їжу, яка їй так сподобалася на відпочинку.

Зазначимо, під час подорожей Никитюк часто демонструє всяку смакоту і з задоволенням її дегустує, розповідаючи про свої враження.

Нагадаємо, Никитюк показала всі свої "зморшки" без фотошопу та макіяжу.

Як повідомляла Politeka, топ кращих апетитних фото Никитюк розбурхав мережу.

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