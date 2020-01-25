Анастасія Заворотнюк дивом врятувалася від смерті

Про це пишуть російські ЗМІ, передає Politeka.net ( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, в соціальних мережах опублікували раритетне відео з програми "Битва екстрасенсів", в ефірі якої Анастасія Заворотнюк розкрила одну зі своїх таємниць.

Як виявилося, у п'ятирічному віці Анастасія Заворотнюк опинилася на межі смерті.

Тоді майбутня артистка перенесла операцію на горлі через сильное запалення гланд, що ледь не вбило її. З того світу її в буквальному сенсі витягнув досвідчений хірург.

Забобонні будуть стверджувати, що над Анастасією Заворотнюк висить якесь прокляття або ж злий рок. Але хочеться вірити, що "моя прекрасна няня" і в цей раз зуміє перемогти серйозну хворобу і продовжить кар'єру на телебаченні.

А поки популярна російська артистка проходить лікування у новій клініці, де її підтримують чоловік Петро Чернишов, мати і діти.

Раніше ми розповідали про те, що зірка "Моєї прекрасної няні" раптово зникла з лікарні. Журналісти з'ясували, що популярну артистку Анастасію Заворотнюк, найімовірніше, виписали з лікарні.

За даними журналістів, артистку виписали з клініки, де він проходив лікування та реабілітацію. Зараз вона нібито перебуває вдома.

Як стверджують журналісти з посиланням на джерела, лікарі відправили Заворотнюк додому, тому що не бачать сенсу в лікуванні. Фахівці вважають, що вона приречена. При цьому є інформація, що артистку чекає експериментальне лікування в США.

Рідні популярної артистки категорично відмовляються спілкуватися з журналістами і якось коментувати стан Анастасії Заворотнюк, з-за чого в соціальних мережах з'являються безліч чуток.

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