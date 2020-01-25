Дочка відомого українського продюсера Потапа Наташка Горова показала нове фото з відпочинку
На знімку Наташа позує в одному купальнику або топі. Фото було зроблено досить крупно і можна розглянути зовнішність знаменитої дочки, а також її татуювання, яких досить багато. На тлі можна побачити будівлю, швидше за все готель, а також різну рослинність. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"Обожнюю, коли вночі ти закидаєш на мене свою голову. Люблю, що ти поруч і зігріваєш. Ти не вимагаєш багато і розумієш, що я приходжу пізно.
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Коли я скажу ці слова своєму хлопцеві, ну а зараз присвячується Жоріка", - написала донька Потапа під фото.
Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:
"Боже, красива, "Така мила", "Красуня", "Крихітка моя", "Шикарна", "Наташка, ти супер", "ти Подобаєшся мені Наташа", "Неймовірна", "Принцеса".
Раніше ми повідомляли, що дочка Потапа блиснула апетитними формами в купальнику.
Прийомна дочка українського продюсера Потапа, Наталія Горова, зараз проводить час на відпочинок і порадувала шанувальників новими фото з пляжу.
Красиві вигини тіла і ідеальний прес - чудово вийшли на фотографії.
Також простий образ дівчини завершив високий пучок на голові і трохи розпатлане волосся.
Наталя трохи примружилася від сонця і посміхнулася, надавши фотографії особливого шарму.
Повідомлялося, що прийомна дочка українського продюсера Потапа Горова Наталія показала ідеальні форми в одній сорочці.
«З усіх коментарів я помітила тільки один такий. І що я вам скажу? Це ж правда, а я люблю правду. Зима і вік дають про себе знати, але ми вступаємо в 2020 з місією повернути своє тіло назад», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, дочка Потапа засвітила інтимне тату на пляжі
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