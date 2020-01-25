Дочка відомого українського продюсера Потапа Наташка Горова показала нове фото з відпочинку

На знімку Наташа позує в одному купальнику або топі. Фото було зроблено досить крупно і можна розглянути зовнішність знаменитої дочки, а також її татуювання, яких досить багато. На тлі можна побачити будівлю, швидше за все готель, а також різну рослинність. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Обожнюю, коли вночі ти закидаєш на мене свою голову. Люблю, що ти поруч і зігріваєш. Ти не вимагаєш багато і розумієш, що я приходжу пізно.

Коли я скажу ці слова своєму хлопцеві, ну а зараз присвячується Жоріка", - написала донька Потапа під фото.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Боже, красива, "Така мила", "Красуня", "Крихітка моя", "Шикарна", "Наташка, ти супер", "ти Подобаєшся мені Наташа", "Неймовірна", "Принцеса".

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Прийомна дочка українського продюсера Потапа, Наталія Горова, зараз проводить час на відпочинок і порадувала шанувальників новими фото з пляжу.

Красиві вигини тіла і ідеальний прес - чудово вийшли на фотографії.

Також простий образ дівчини завершив високий пучок на голові і трохи розпатлане волосся.

Наталя трохи примружилася від сонця і посміхнулася, надавши фотографії особливого шарму.

Повідомлялося, що прийомна дочка українського продюсера Потапа Горова Наталія показала ідеальні форми в одній сорочці.

«З усіх коментарів я помітила тільки один такий. І що я вам скажу? Це ж правда, а я люблю правду. Зима і вік дають про себе знати, але ми вступаємо в 2020 з місією повернути своє тіло назад», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, дочка Потапа засвітила інтимне тату на пляжі

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