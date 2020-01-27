Популярна співачка Лоліта зізналася, що вірить у кохання.

Нещодавно Лоліта з'явилася в кліпі своєї подруги ТО-МА, де розповіла, що вірить в непередбачуване, несподіване і неконтрольоване кохання. У ЗМІ відразу ж з'явилася інформація про те, що ці рядки були сказані для нового обранця співачки. За даними журналістів, Лоліта нібито почала зустрічатися з бізнесменом.

Відомий блогер Олена Міро прокоментувала інтимне визнання Лоліти у своєму блозі на ЖЖ. За словами Міро, в свої 56 років Лоліта залишається інфантильною і неадекватною. Оглядач вважає, що в такому віці адекватна людина вже не може закохатися. На переконання жінки, закохатися можна тільки в юному віці, коли людина ще не розбирається в людях.

«Я довго не могла підібрати правильного визначення для Лоліти Мілявської, і тільки у зв'язку з останніми новинами я зрозуміла - вона недорозвинена. 60-річна баба заявила, що вірить у кохання. Каже, знає все про кохання», - написала Міро.

Блогер зазначає, що можна любити і в зрілому віці, але тоді ти бачиш і визнаєш всі вади свого обранця. Міро вважає, що після 50 років людина вже не робить зі свого статевого життя культ і не прагне його урізноманітнити. Лоліта ж, за її словами, оцінює себе виключно з позиції своєї статевої затребуваності. Міро заявила, що Лоліта залишається всередині недорозвиненим підлітком, а зовні вже давно стала пенсіонеркою.

«Яка любов може бути у 60-річної бабусі - хіба що до онуків і дітей, але ніяк не до нового чпокальщика», - жорстко коментує заяву Лоліти блогер.

Відзначимо, що в коментарях до блогу багато хто підтримав Міро.

«Що не так з такими бабусями?) Звідки у них стільки дитинства в одному місці? Кожен раз при своїй влюбчивості вони починають краще розбиратися в чоловіках. Дорослішати їм потрібно. Але вони не хочуть. Тому все у них так сумно», - зазначив користувач мережі.

Але знайшлися й ті, хто став на захист артистки.

«Цекало (колишній чоловік Лоліти – ред.) в його 60 значить фан ловити можна і з пружним казахським декольте фоткатися, а Лоліті про онуків і грядки.. Де ж ти справедливість?», - відзначають шанувальники.

Нагадаємо, що Лоліта без сорому роздяглася і пострибала в нижній білизні: "Нічого собі бабуся!".

Як повідомляла Politeka, Лоліта шокувала зовнішнім виглядом, спливло відео.

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