Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка Nikita, а зараз DJ NANA, показала ідеальну розтяжку

На фото Анастасія позує в довгому латексному плащі на тлі стіни. При цьому вона задерла ногу і поставила її на двері вище голови. Кумейко також була в туфлях і кашкеті, схожою на поліцейську. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"А в якій позі “про великого” думаєте ви?", - підписала фотографію Анастасія.

Фанати встигли поставити майже тисячу лайків і залишили кілька коментарів:

"такою ж", "Майже у такій, лежачи на ліжку, але не довго, засинаю", "Мені рівень розтяжки заважає мислити настільки стратегічно", "Хіба що на спині в такій позі 1 секунду можу побути", "Не знаю, я сплю", "Чому я не займаюсь ремонтами квартир", "У схожій".

Раніше ми повідомляли, що розкішна екс-Nikita в одному халаті влаштувала відверті танці на камеру.

Популярна українська виконавиця і екс-Nikita Анастасія Кумейко влаштувала гарячі танці в одному халаті прямо на камеру.

«Гра на виживання», - коротко підписано відео.

На кадрах Кумейко позує в одному халаті, виконуючи гарячий танець з пилкою в руках. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

Повідомлялося, що розкішна екс-Nikita розповіла про свої бажання в пікантній позі.

Колишня солістка групи "Nikita" Анастасія Кумейко (DJ NANA) показала фігуру в облягаючому спортивному костюмі.

«Одне з моїх бажань на найближчий час - заміський будинок. Не впевнена на рахунок покупки, поки оренда, придивитися. Природа, поруч річка, в будинку камін, веранда... список довгий, але до побажань додалася ще й арка. приблизно така, ідеальне місце для йогафото», – наголосила вона в коментарі до посту.

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