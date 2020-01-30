Російська співачка з українським корінням Віра Брежнєва стане журі російського танцювального шоу.

Про це співачка повідомила на своїй сторінці в Instagram, пише Рoliteka.net. За словами Брежнєвої, вона стане однією з членів журі шоу «DANCE революції», яке буде виходити на російському ТБ.

«Ми приготували супер-проект DANCE РЕВОЛЮЦІЯ! Без вікових обмежень, без компромісів, без поблажок. 128 камер, спрямованих на учасників, будуть фіксувати найдрібніші деталі, технологія 360° дозволить розглянути кожен рух, в буквальному сенсі, з усіх боків», - Брежнєва розповіла про новий проект.

За словами артистки, найскладніше для неї в новому проекті буде говорити «ні» учасникам.

Компанію співачці в кріслі журі склав скандальний український артист балету Сергій Полунін, який в 2018 році прийняв російське громадянство і зробив на грудях татуювання у вигляді портрета російського президента Володимира Путіна. Полунін відомий своїм скандальним характером і образом поганого хлопця. Під час роботи за кордоном він показав себе як ненадійний артист. Один час він навіть мав проблеми з наркотиками.

Також журі в шоу буде хореограф Алла Сігалова, яка вже має досвід суддівства в подібних шоу. Проект вийде в ефір 9 лютого.

Шанувальники Віри Брежнєвої із захопленням відреагували на новину про нове шоу за участю співачки.

«Віра коли ви все встигаєте, дивлюсь на вас і не можу не захоплюватися, дай вам боженька здоров'я і вашій сім'ї». «Віра! Ви Людина-вітер! Всюди встигаєте, причому на різних континентах! Розумниця наша, трудяжка!», «Найкращий і самий привабливий суддя у новому сезоні!», «Не уявляю, як Віра говорить людям ні і критикує їх. З Вашою добротою вам буде важко. Успіху нового проекту», - пишуть фоловери.

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