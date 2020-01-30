Дочка відомої української виконавиці Олі Полякової Маша показала ідеальну фігуру у відвертому купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

Так, дівчина пропонує пограти з підписниками. Для того, щоб виграти приз, вона пропонує вибрати з 10 запитань 5 фактів про неї, які будуть правдивими. При цьому вона супроводила пост відвертими фото в купальнику. Це викликало бурю емоцій з боку її прихильників.

«Маша, ти просто неймовірна», «у неї не склалася фігура - навіщо показувати це. Ще й жопу», «боже, куди дивляться дорослі?», «Машенька, ти не жопу світи, а помилки у своєму тексті виправляй», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, дочка відомої української виконавиці Олі Полякової Маша поділилася зі своїми фанатами своїм головним секретом.

«як я роблю всі свої фото», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих знімках Маша позує на надувному фламінго. В якийсь момент дівчина падає, але не перестає позувати.

Як можна помітити, на ній напівпрозоре плаття. При цьому Маша навіть не думала засмучуватися.

«Маша ти супер», «красуня», «на другому знімку – копія мама», «відмінно», «На фото як перші дві мої дівчата. Перша надувна , а друга красива», «красуня», «бджілка у справі», - пишуть вони.

Нагадаємо, Полякова запалила з дочками і підірвала мережа яскравим відео.

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