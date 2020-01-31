Відомий російський скандальний актор Олексій Панін заявив, що хоче виїхати з Росії з матір'ю і дочкою в Європу

Панін зазначає, що не хоче, щоб дочка виховувалася в Європі, а не російському суспільстві. Він навіть не проти того, щоб вона починала з нуля і пробивала собі дорогу. Про це пише Politeka з посиланням на російські ЗМІ.

«Я хочу перевезти свою маму, свою доньку. Хочу, щоб моя донька виховувалася не в радянському-російському суспільстві, не в цьому менталітеті. Нехай вона з 16 років заробляє офіціанткою, нехай прокладає собі дорогу, але тільки щоб її оточували не руські люди», — зізнався Панін.

Актор зізнався, що більше не хоче зніматися в 5-20 різних проектах відразу і жити на Рубльовці. Йому тепер достатньо маленької квартири і трохи грошей, щоб вистачало на життя.

«Я хочу поїхати. Я не хочу більше, як раніше, зніматися в 5-20 проектах паралельно. Мені більше не потрібен будинок на Рубльовці. Мені потрібна маленька квартира, гроші, щоб я міг прогодувати свою сім'ю, заплатити за комунальні послуги, і на велосипеді, ***** [чорт візьми], більше не на BMW, їздити туди, куди хочу. Як всі нормальні європейці жити і радіти життю», — додав артист.

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Репутація Олексія Паніна настільки заплямована, що, здається, гірше бути не може. Але все ще посилилося після того, як скандального актора звинуватили в зоофілії.

За його словами, опубліковане в мережі відео з собакою - фікція, але йому ніхто не вірить. Але найобразливіше Олексію Паніну згадувати жарти Гаріка Харламова на цю тему.

Скандально відомий актор в ефірі шоу заявив, що не дозволив би собі з морально-етичної точки зору образити людину, тим більше поширювати жарти на таку тему.

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