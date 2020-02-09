Учасниця Нацвідбору на Євробачення 2020 Катя Чилі почала виступ з диких криків, чим викликала неоднозначну реакцію у глядачів

8 лютого відбувся перший півфінал національного відбору на Євробачення 2020, яке в цьому році пройде в Нідерландах. Катя Чілі, хоч і не пройшла, однак її виступ був одним з найбільш пам'ятних, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Дівчина вийшла на сцену в компанії з шаманом і декількох бек-вокалісток. Одягнена в український національний одяг, якийсь час вона мовчки стояла, а потім почала кричати, збентежив глядачів. На питання, чи правда, що пісня про жіночу матку (перед своїм виступом вона написала, що назва пісні — "Піч" і на рівні людського тіла — це матка), артистка позитивно кивнула.

Більшість глядачів порівняли пісню з "космосом" і засмутилися, коли Катя Чілі не пройшла у півфінал.

"Євробичення нижче класом, ніж ця пісня. Це все одно що Фредді Меркьюрі прийшов бі, ні судді ні цільова аудиторія не варті виконавця."

"Не важливо конкурс , ця пісня за межами світу . Дякую , мене зворушило ."

"Вау... Мурашки по тілу. Вона, звичайно цікава, але пісні у неї бомбезні. Було б дуже круто, якби вона нас представляла. Я впевнена, що іноземці б зацінили"

"Це було щось. Виступ який найбільше запам'ятався із всіх і викликав найбільше емоцій. Те що Катя не пройшла в фінал відбору не біда, головне вона показала неймовірний і захоплюючий виступ який багато хто оцінив."

"Це не перформанс-це портал! Неймовірно!"

"Надзвичайно! У мене аж дух перехопило!"

Однак не всім по душі виявилися "дикі крики" співачки.

"Хай Бог милує"

"Треш..."

"Жах..."

"На лавочці з бабками співати, максимум"

"Вони напевно спеціально їх повипускали,щоб ми Євробачення не виграли😂😂😂"

"Пісні немає, один крик"

Зазначимо, з 8 учасників у фінал пройшли троє - JERRY HEIL, Go-A, Марина Круть. При цьому і судді, і глядачі були одностайні і віддали найвищу оцінку бандуристці Марині Круть (Krutь).

Нагадаємо, Вєрка Сердючка запалила глядачів новим треком: ідеальний для Євробачення-2020.

А ще Politeka писала, що Євробачення 2020: Росія раптово опинилася на першому місці, з'явився скандальний рейтинг