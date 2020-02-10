Український співак Володимир Дантес опублікував пікантні фото до Дня Святого Валентина

Знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Дантес, який нещодавно повернувся на сцену з яскравою піснею «Тобі вже 30», вирішив провести серед своїх шанувальників конкурс до Дня всіх закоханих. При чому конкурс він буде проводити тільки серед повнолітніх користувачів мережі. Завдання конкурсу в тому, щоб написати свою саму безглузду історію розставання.

Пост з описом конкурсу він супроводив дуже незвичайним фото. Артист одягнувся в шовковий халат, ліг на ліжко в незвичайній для чоловіка позі і оголив груди.

Шанувальники оцінили фото артиста. За 2 години пост зібрав понад 22000 лайків. Оцінила пост і зіркова дружина Дантеса – солістка групи «Время и Стекло» Надія Дорофєєва. Вона підписала пост чоловіка одним словом: «Секс», додавши до комменту усміхнений смайлик.

Не стрималася і колега Дорофєєвої, співачка Настя Каменських. Вона залишила під постом артиста вогники.

«Настя, мені здається, що ти теж можеш взяти участь!)», - написав жартома Дантес.

Шанувальники артиста стали активно ділитися своїми історіями з життя:

«Найбезглуздіша історія розставання трапилася зі мною, коли я зрозуміла, що весь цей час ми, виявляється, і не зустрічалися. Пара-пара-пам»,

«У грі sims створили сім'ю як аналог наших відносин, і поки вона в грі була на роботі я присунул служниці».

Інші користувачі мережі вирішили не ділитися історіями, а прокоментувати фото артиста.

«Не секс», «Викласти таку фотку в день смерті Пушкіна! Ах, Дантес..», «Та ну блін перебір..», «Прости господи... Побачиш таку фотосесію. Так, це прекрасно», - відзначають шанувальники.

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