Актриса і модель Валерія Товстолес з Жіночого кварталу розповіла, як відпочивала в Берліні

Про це дівчина написала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. За словами Товстолес, вона дуже хотіла відвідати Берлін зі своїм нареченим, учасником «Ліги сміху» Андрієм Лузаном.

«Класика і Урбан, Арт, і навіть бомжі, наче витвір мистецтва. Поєднання старої та нової архітектури, вільна молодь, берлінська стіна, відкрита любов і нічне життя. Величезна столиця, яку варто відвідувати кілька разів, щоб насолодитися в повній мірі», - прокоментувала дівчина свій візит в німецьку столицю.

За її словами, їй сподобалося, що німці не дивляться один на одного, не порушують особисті кордони. Крім цього, її вразила свобода прояву особистості, яка виражається у німецької молоді в кольоровому волоссі, вільному стилі одягу і відсутності мейк апу.

«Я надихнулася, ожила і хочу знову приїхати в Берлін влітку. Об'їздити його на самокатах, відвідати галереї мистецтва, ну і звичайно залишитися в клубі на півтора дня», - зізналася артистка.

Шанувальники оцінили розповідь артистки. За кілька годин фото зібрало близько тисячі лайків. Фолловери стали закидати Леру коментарями.

«А німкені які? А то всі хто був у Німеччині в шоці від їх жінок», «Якесь похмуре місто)», «Приїдь краще в Гамбург, він набагато красивіше ніж Берлін», - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що Валерія та Андрій повідомили про свої заручини на початку цього року. Пара познайомилася на зйомках «Ліги сміху», де обидва грали. Свої відносини Лера і Андрій довгий час не афішували. Зараз Валерія грає не тільки в «Лізі», але і є актрисою Жіночого кварталу.

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