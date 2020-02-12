Відома українська телеведуча Леся Нікітюк вразила відвертим вбранням, виставивши напоказ розкішне тіло

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, Никитюк розповідає фанатам про те, що записала свою першу пісню, яка вже доступна у неї під влоге.

«Сподіваюся вам сподобається.. адже ще 8 пісень і буде альбом», - йдеться в повідомленні.

При цьому Никитюк супроводила пост елегантною фотографією в одному піджаку і штанях, які накинула на голе тіло. А з-за незвичайної укладання, шанувальники зірки не відразу впізнали.

«Я вас не впізнала. Так, дуже красива дівчина», «Да...дуже красива дівчина.Я вас відразу не впізнала», «браво, так тримати, бездоганний образ», «Ти трохи схожа на Юрем з Чудового століття», «Леся ти просто бомба,куля,ракета», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями.

Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала серію нових фото.

В цей раз в розділі Сторі Instagram ведуча показала струнке тіло в тісних темних лосинах і такого ж кольору кофті. Причому для більшої пікантності Леся нахилилася і блиснула п'ятою точкою, показуючи тим семым не те лосини, добре сидять на ній, не то саму струнку фігуру після відпочинку.

Нагадаємо, Никитюк без штанів потрясла своїм головним достоїнством на камеру.

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