Про це ніхто не знав

Шоумен Дмитро Шепелєв в інтерв'ю розповів про стосунки з колишньою цивільною дружиною Жанною Фріске

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Youtube-канал Ксенії Собчак (для перегляду відео прочитайте до кінця)

Скандальний телеведучий Дмитро Шепелєв дав інтерв'ю російській журналістці і світської левиці Ксенії Собчак. Дмитро, зокрема, відповів на запитання Ксенії про стосунки з колишньою цивільною дружиною, співачкою Жанною Фріске.

Так, Шепелєв зізнався, що ставив собі це питання і не знає, як склалися б їхні стосунки, якби Жанна не померла від раку.

"Я знаю її дуже легкою, повітряною, безвідповідальною, закоханої в життя красунею. Я не знаю її мамою, дружиною, тому я не можу до кінця по-справжньому відповісти на це питання", - сказав Дмитро.

Шепелєв зізнався, що цінує пам'ять про Жанну і своє колишнє життя, проте не збирається жити ним. При цьому Шепелєв не приховує від своєї нової обраниці Катерини, що цінує минуле: "Я не приховую від Каті, що ціную своє колишнє життя і те, що було в ній".

Також він додав, що сильно змінився після смерті Жанни.

"Це мене навчило і переламало так, що я відчуваю себе іншою людиною. Я вдячний за це. Але я не хочу жити колишнім життям", – сказав Шепелев.

Зазначимо, що під відео з'явилося багато негативних коментарів щодо Шепелєва.

"Мне он кажется скрытым тираном : внешне для окружения идеальный, правильный, милый, а в внутри зло", "Мерзкий типок. Врёт, выкручиваться , хочет показаться правильным и добрым - но все ложь", " Создаёт впечатление очень хитрого человека", " Скользкий......Жанну он не любил,точно....иначе не сомневался бы, были бы они вместе или нет"



Нагадаємо, що екс-чоловік Фріске і ведучий скандальної програми "насправді" живе з Катериною Тулуповою, з якою вони виховують двох дітей. Дмитро не дуже поширюється про особисте життя.

Також відзначимо, що приводом для нової хвилі пересудів, крім перманентних воєн з сімейством Фріске з-за сина Платона, став новий роман телеведучого.

Дмитро намагається поменше звертати уваги на хейтеров, і після смерті Жанни в 2015 році від раку мозку повністю присвятив себе вихованню сина і роботі. Більш того, останнім часом у нього все відмінно і в сердечних справах.

Нагадаємо, день народження сина Шепелєва міг закінчитися трагедією.

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