Відома українська модель, «Міс Україна Всесвіт 2019» Анастасія Субота поділилася новим знімком в Instagram

Дівчина позувала у красивому вбранні, яке підкреслило всі достоїнства її фігури, пише Рoliteka.net.

Модель з'явилася в чорній блузі з вирізом в пікантному місці. Наряд оголив ніжну шкіру української знаменитості. Пишні рукави виділилися на руках Анастасії, а контрастна біла вишивка додала якусь ізюменку.

Також на красуні була екстремально коротка шовкова спідничка, яка облягла її красиві стегна, а також тонку талію.

Анастасія була на підборах, і витягла ніжки, стоячи на сходах.

Довге хвилясте волосся завершило вечірній образ зірки.

В пості красунь привітала всіх з Днем святого Валентина.

Тільки за сім хвилин пост Анастасії Суботи зібрав понад 30 лайків і трохи коментарів.

"Дуууууже гарно 😱😱♥️♥️😍", "Шикарна ❤️", - написали користувачі мережі, які також залишили багато смайликів.

Нагадаємо, нещодавно модель відпочивала на Сейшельських островах.

На одному з фото Анастасія позувала на балконі, з якого відкривався гарний вид.

Красуня відкинула на опору забору одну ногу, спираючись на другу. На ній - чорний купальник із зав'язками і чорний прозорий халатик.

Модель розпустила своє рудувате волосся і зухвало подивилася в об'єктив. Субота повернула голову, милуючись видами.

"Рай 🌴🌺🇸🇨", - підписала знімок Анастасія.

Раніше ми писали, що Анастасія Субота постала в капелюсі і пишній сукні з величезним декольте.

Можна помітити, що вона в цей раз забула про білизну. На першому фото Анастасія позує більш великим планом із зав'язаним бантом на шиї.

На другому знімку її зняли по коліна і можна оцінити фігуру моделі. Образ Субота доповнила сережками у вигляді кілець.

Нагадаємо також, що Анастасія Субота постала в блакитній сукні в підлогу.

Модель трохи підняла вбрання до рівня пояса. Другою рукою вона взялася за голову.

На тлі нічого немає, але неважко помітити, що поряд вікно з закритими жалюзі, тінь яких можна побачити на стіні.

Нагадаємо, Міс Україна забула про білизну і посвітила своїми "м'ячиками" в глибокому декольте

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