Солістка групи «НеАнгели» Слава Камінська засвітилася в компанії невідомого чоловіка

Фото з розважального центру співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka. Судячи зі сторіз артистки, вона зі своїм сином Леонардом і якимось чоловіком відпочиває на ковзанці. На фото вони тримають дитину за руки. Обличчя чоловіка Камінська завбачливо закрила картинкою сонечка. Ймовірно, фотографію зірка опублікувала на зло колишньому чоловіку.

Зазначимо, що після розлучення з пластичним хірургом Едгаром Камінським, з яким Слава була в шлюбі з 2014 року, у ЗМІ періодично виникають чутки про новий роман зірки. Іноді Камінська і сама дає привід.

Так, нещодавно Камінська опублікувала фото з київським ортопедом Валентином Рогозинським. Парочка плавала в басейні.

«Фахівець ви відмінний, але фотограф такий собі. Єдина нормальна фотка і то нормальний на ній тільки Ви. Боюся преса не оцінить», - написала зірка під фото.

Пізніше Камінська ще кілька разів з'являлася в компанії Рогозинського, а сьогодні перепостила його пост про необхідність здавати кров. Правда, на прем'єрі фільму «Гола правда», в якому Камінська зіграла одну з головних ролей, дівчину помітили в компанії з іншим молодим чоловіком.

Показово, що нового чоловіка Слава, схоже, вже встигла познайомити зі своїми дітьми. Правда, її колишній чоловік Едгар часу теж не втрачав. Незважаючи на те, що розлучення відбулося влітку 2019 року, Камінський вже завів новий роман. Його обраницею стала арт-директор дизайнера Жана Грицфельдта Ольга Багата. Вона, до речі, вже встигла познайомитися з дітьми Едгара. У самої дівчини теж є дитина.

"У нас троє дітей, уявляєте? Ми взагалі дуже любимо дітей один одного. Тому що сім'я – це найголовніше", – зізналася Багата.

Нагадаємо, що Слава Камінська без докорів совісті виставила напоказ нові губи-вареники: "Бляха, боляче дивитися".

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