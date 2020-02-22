Популярний телеведучий, автор програми «Світ навиворіт» Дмитро Комаров відреагував на події в Нових Санжарах, де люди накинулися на автобуси евакуйованих з Уханя українців

Свою думку з приводу подій Комаров написав на сторінці у Фейсбук, передає Рoliteka.net. За словами телеведучого, який об'їздив увесь світ, де часто потрапляв в надзвичайні ситуації, йому хочеться прокинутися і зрозуміти, що все це йому наснилося.

«Я, правда, не знаю, що відповісти на питання: «А це правда?» своїм друзям з інших країн. Особливо з Китаю - чудовим і дуже гідним людям, які опинилися в дуже складній ситуації», - написав Комаров.

За його словами, він не знає, як пояснити людям, що ці кілька людей, які кидали камінням в автобус з людьми, не говорять про країну і націю в цілому. Комаров порадив усім, хто завзято виступає проти евакуації українців з Китаю, приміряти ситуацію на себе.

«Уявіть, що там за контрактом працює ваша рідна, кохана сестричка. І живе вона в Китаї з маленькими дітьми. Що вона пережила страшний місяць, намагаючись вивезти малюків додому», - звернувся Комаров до українців.

Комаров зазначає, що дуже добре, коли вдається виїхати з країни, в якій склалася така складна ситуація. Він заявив, що ця подія для нього – це страшний сон, він хоче швидше прокинутися.

«Завдання служби безпеки – знайти і жорстко, публічно покарати тих, хто підливав масла у вогонь і провокував цю ганьбу на весь світ», - впевнений телеведучий.

Він також приніс вибачення українцям, які прилетіли з Китаю, підкресливши, що насправді українці дуже добрі і чуйні.

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