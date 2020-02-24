Відома українська телеведуча Оля Фреймут налякала фанатів різкими змінами у зовнішності

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Сама зірка разом зі опублікувала знімок смайлик у вигляді сердечка. На фотографії дівчина позує в дуже білому вбранні. А з-за фильтмров її обличчя набуло неприродний блідий колір, що викликало ажіотаж серед її шанувальників.

«Оля, у вас тут нездоровий вигляд», «що це за жах?», «яке каліцтво», «дуже шкода, що світлом зіпсували такий знімок», «не гарна бабуся», «жах, людина яка пише про правила та етикетці, не може так виглядати», «що-то не дуже ви на цьому фото», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що «Ревізор» всієї України Ольга Фреймут порадувала численних передплатників новим лайфхаком з етикету.

На своїй сторінці в Instagram відома телеведуча і автор книг з етикету Ольга Фреймут опублікувала запис, на якій розповідає, як правильно їсти суп.

За словами зірки, суп потрібно брати ложкою «від себе», і якщо він гарячий, то не варто дути, а необхідно почекати, поки він охолоне.

Більше, ніж поради Ольги, увагу глядачів привертає до собі глибоке декольте героїні, яке ледве приховує груди.

В коментарях думки користувачів на побачене розділилися. Одні традиційно не забули поіронізувати на адресу Фреймут, інші ж, навпаки, подякували за пораду.

«Не зовсім смачно Ви їсте!!! Від себе, до себе, нудьга. Беремо ложечку побільше і наминаем так, шоб за щічками тріщало!!! А потім ще й облизати в кінці», «Господи, це обід з інспектором Ольгою Фреймут. Без підказок не обійтися. Мабуть, у Вас чоловік досконалий і їсть правильно чи має міцні нерви», «Як завжди прекрасна🌷 дякую за інформацію🤗», «Головне, щоб страва була смачною і свіжозвареною. В гарному посуді - а там кожен вирішить, з якого боку смачніше🌹», – пишуть під публікацією.

Нагадаємо, Фреймут забула про білизну і показала свої таємні місця.

А ще Politeka писала, що Ольга Фреймут стратила сором і здивувала екстремальних декольте.

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